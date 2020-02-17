الأمين العام لـ”حزب الله” يستقبل رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران

استقبل الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصر الله رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران علي لاريجاني والوفد المرافق له، بحضور السفير الإيراني في بيروت السيد محمد جلال فيروز نيا، حيث تم استعراض آخر الأوضاع في المنطقة، والتطورات الجارية وسبل مواجهة التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية.