المغرب تسجل 73 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت المغرب 73 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، من ضمنها 32 حالة بمدينة مراكش، و26 بمدينة طنجة، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 8610، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 212 بعد الإعلان عن وفاة واحدة جديدة.

وقالت وزارة الصحة المغربية: إن عدد حالات الشفاء من المرض وصلت في المجموع إلى 7618 بعد تعافي 35 شخصا آخرين، مشيرة إلى أن عدد الحالات المستبعدة بلغ 380 ألفا و532 حالة بعد الكشف المخبري.