المدفعية الإسرائيلية تستهدف نقطة رصد وسط قطاع غزة
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المدفعية الإسرائيلية تستهدف نقطة رصد وسط قطاع غزة

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العرب اليوم - المدفعية الإسرائيلية تستهدف نقطة رصد وسط قطاع غزة

المدفعية الإسرائيلية
غزة - العرب اليوم

أفاد بعض الوكلات في قطاع غزة باستهداف المدفعية الإسرائيلية لنقطة رصد تابعة للفصائل الفلسطينية شرقي المحافظة الوسطى وسط القطاع.

ونقلت بعض الوكلات في القدس، عن السلطات الإسرائيلية قولها إن دبابة استهدفت موقعا عسكريا تابعا لحركة حماس شمالي القطاع "ردا على إلقاء عبوات ناسفة باتجاه السياج الأمني خلال ساعات المساء"

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المدفعية الإسرائيلية تستهدف نقطة رصد وسط قطاع غزة المدفعية الإسرائيلية تستهدف نقطة رصد وسط قطاع غزة



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المدفعية الإسرائيلية تستهدف نقطة رصد وسط قطاع غزة المدفعية الإسرائيلية تستهدف نقطة رصد وسط قطاع غزة



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