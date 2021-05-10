القسام تهدد بالتصعيد وتنذر اسرائيل بوقف عدوانها ضد القسام تهدد بالتصعيد وتنذر اسرائيل بوقف عدوانها ضد المسجد الاقصى

إطلاق أكثر من مئة صاروخ من غزة بإتجاه المدن والمستوطنات الاسرائيلية واحداها وصل القدس وتهديد للناطق باسم كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس أبو عبيدة ، بتصعيد في المواجهة لو واصلت اسرائيل عدوانها ضد المعتكفين في المسجد الاقصى الليلة .