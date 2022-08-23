تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا /23.08.2022/

تتواصل العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا، حيث يستمر الجيش الروسي في ضرب مواقع القوات والبنية التحتية العسكرية الأوكرانية وتحرير أراضي دونباس.

ميدانيا

مراسلنا: صواريخ أوكرانية تستهدف مقر إدارة رئاسة جمهورية دونيتسك

الدفاع الروسية: إسقاط مقاتلة أوكرانية Su-27 و6 مسيرات وتدمير عدد من المواقع العسكرية الأوكرانية

الخارجية الأمريكية تدعو رعاياها إلى مغادرة أوكرانيا فورا

نيويورك تايمز: الأمم المتحدة تعاني عجزا قياسيا في أموال المساعدات الإنسانية بسبب أوكرانيا

هولندا تشارك في تدريب العسكريين الأوكرانيين على أراضي بريطانيا

ضابط أمريكي يكشف عن مؤامرة المخابرات المركزية في أوكرانيا

فيديو يظهر أزمة سير كثيفة أثناء مغادرة عدد كبير من سكان كييف باتجاه غرب البلاد

لجنة التحقيق الروسية تحقق في دعوات سفير أوكرانيا لقتل الروس

الدفاع الجوي في سيفاستوبول يتصدى لطائرة مسيرة وتدمرها

.........................................

تداعيات وأصداء العملية العسكرية

المقداد: سنبدأ خلال أيام التبادل الدبلوماسي مع دونيتسك ولوغانسك

لافروف في لقاء مع المقداد بموسكو: التطورات العالمية تصبح أكثر تعقيدا نتيجة سياسة واشنطن

دوغين في وداع مؤثر لابنته: أول كلمة نطقت بها كانت "روسيا"

زاخاروفا تعلق على رد الفعل الأمريكي على اغتيال الصحفية داريا دوغينا

الرئيس البولندي يصل إلى العاصمة كييف للقاء نظيره الأوكراني

كيف سترد روسيا على تجاوز واشنطن الخطوط الحمر في أوكرانيا؟.. ريابكوف في حديث خاص لـRT

صحيفة: شولتس فشل في إيجاد بديل للغاز الروسي

الخارجية الأمريكية: العقوبات الأمريكية لا تمنع روسيا من إجراء عمليات تفتيش بموجب معاهدة ستارت

خوفا من دولتين.. خبير عسكري إسرائيلي يتحدث عن سبب عدم تزويد أوكرانيا بالقبة الحديدية

نيويورك تايمز: الأمم المتحدة تعاني عجزا قياسيا في أموال المساعدات الإنسانية بسبب أوكرانيا

بوريل يأمل بمساعدة تركيا في إنهاء الحرب في أوكرانيا

الأمم المتحدة تدعو للتحقيق في اغتيال الصحفية داريا دوغينا

الخارجية الأمريكية ناقشت مع السفير الروسي الوضع حول محطة زابوروجيه النووية الأسبوع الماضي

صحيفة أمريكية تكشف ازدياد شدة الخلاف بين بولندا وهنغاريا بسبب أوكرانيا

ارتفاع أسعار العقود الآجلة للغاز في أوروبا إلى أعلى مستوى منذ عام 1996

بوليتيكو: الولايات المتحدة قد تكون قدمت لأوكرانيا أسلحة لم تعلن عنها

CNN: قلق لدى المسؤولين الأوروبيين من انهيار الإجماع بالموقف الغربي تجاه أوكرانيا مع بدء الشتاء

ترودو يؤكد أن تصدير الغاز الكندي إلى ألمانيا لن يكون سهلا

السفارة الروسية بلندن تدعو السلطات البريطانية لعدم زعزعة النظام العالمي المتعدد الأقطاب

لولا دا سيلفا: البرازيل ستعمل على إحلال السلام بين روسيا وأوكرانيا