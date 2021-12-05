سيف الإسلام القذافي سيلقي خطابا يعلن فيه برنامجه الانتخابي ورؤيته للشعب الليبي

قال خالد الزايدي، رئيس الفريق القانوني للمرشح سيف الإسلام القذافي، إن موكله أصبح مرشحا نهائيا لرئاسة البلاد، ولا يجوز تقديم أي طعن ضد ترشحه”. وأضاف الزائدي،:” حضرنا جلسة اليوم الأحد بخصوص الاستئناف المرفوع من مفوضية الانتخابات، ودفعنا بعدة دفوع، ورُفض الاستئناف شكلا “. وتابع:” المستأنِف باسم المفوضية لم يقدم الأوراق الكافية التي تفيد صفته القانونية وصلاحية تمثيله للمفوضية، وأنه مخول بهذا الاستئناف وهو ما دفعنا به وقبلته المحكمة، مؤكدا أن اليوم الأحد تحوّل الحكمُ الابتدائي من محكمة سبها برفض الطعن ضد المرشح سيف الإسلام، إلى حكم باتّ ونهائي. ولفت إلى أن الحكم يلزم مفوضية الانتخابات بإدراج سيف الإسلام ضمن قائمة المرشحين النهائية فورا كونه حكما واجب النفاد”. واستطرد:” على الرغم من تحفظنا على استئناف المفوضية وأنه لا مصلحة لها في ذلك، إلا أن الاستئناف صفة قانونية للمفوضية وهو أمر حضاري كون الجميع يلجأ للقضاء لا الإقصاء”. وأكد أن المرشح الرئاسي سيف الإسلام القذافي سيلقي خطابا يعلن فيه برنامجه ورؤيته للشعب الليبي، لكن يعود تحديد موعده وكيفية الظهور فيه له شخصيا”.