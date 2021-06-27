دوي انفجارات قوية على الحدود العراقية السورية

أفاد مراسلنا في العراق بسماع دوي انفجارات كبيرة على الحدود العراقية السورية مساء الأحد.ونقل عن مسؤل أمني عراقي قوله إن دوي انفجارات عنيفة سمع قرب الحدود السورية العراقية.

وأضاف أن مصدر الانفجارات "كان داخل الأراضي السورية واستهدف أماكن فيها منازل لمدنيين".