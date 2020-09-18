وجه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، المديح لحركة "طالبان" الأفغانية، واصفا إياها بـ"الحازمة والذكية للغاية"، معتبرا أن الولايات المتحدة تتعامل معها بشكل جيد وقال ترامب، في تصريح صحفي أدلى به اليوم الجمعة: "نحن نتعامل بشكل جيد للغاية مع طالبان... هم حازمون للغاية وأذكياء للغاية وحاسمون للغاية لكن تعرفون أنه مر 19 عاما (منذ بدء الحرب) وأنهم تعبوا من القتال بكل صراحة" وذكر ترامب أن إدارته تخطط لتقليص عدد القوات الأمريكية في أفغانستان حتى 4 آلاف شخص خلال الأسبوعين القريبين، مضيفا أنه "سيتم بعد ذلك التوصل إلى استنتاج نهائي".