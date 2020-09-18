ترامب يصرح 7 أو 8 دول عربية أخرى تسعى لإبرام اتفاقيات مع إسرائيل

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن "7 أو 8" دول عربية أخرى تسعى للالتحاق بركب الموقعين على اتفاق السلام مع إسرائيل وقال في مؤتمر صحفي عقب اجتماعه يوم الجمعة بالنجل الأكبر لأمير الكويت، الشيخ ناصر الصباح الأحمد الجابر:"7 أو 8 دول عربية أخرى تسعى لإبرام اتفاقيات مع إسرائيل، ويمكن للكويت أن تنضم إليها في النهاية" وكان كبير موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز أكد الجمعة أن دولا أخرى في منطقة الشرق الأوسط وخارجها قد تحذو في المستقبل المنظور حذو الإمارات والبحرين في تطبيع علاقاتها مع إسرائيل.