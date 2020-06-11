قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل فلسطينيين من محافظة قلقيلية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم ، فلسطينيين من بلدة عزون شرق قلقيلية. وأفادت مصادر فلسطينية وشهود عيان في قلقيلية ، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت الشابين زكريا شبيطة عبد الحميد شبيطة ، وأحمد خالد بدوان ، بعد أن داهمت منزلي ذويهما وقامت بتفتيشها .