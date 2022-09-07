وفاة شخص وإصابة طفلين بانهيار بناء في حلب السورية

توفي شخص وأسعف طفلان إلى المشفى إثر سقوط بناء مخالف في حي الفردوس في مدينة حلب السورية. ونقلت وكالة "سانا" عن قائد الشرطة في المدينة اللواء عصام الشلي أن البناء المؤلف من خمسة طوابق، انهار بالكامل، وأن فرق الدفاع المدني والجهات المختصة تعمل على البحث عن الضحايا وإزالة الأنقاض.