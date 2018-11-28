صحيفة عبرية تعلن عن شرطي مصري أطلق النار على سيارة عسكرية إسرائيلية
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صحيفة عبرية تعلن عن شرطي مصري أطلق النار على سيارة عسكرية إسرائيلية

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العرب اليوم - صحيفة عبرية تعلن عن شرطي مصري أطلق النار على سيارة عسكرية إسرائيلية

الجبهة الجنوبية الإسرائيلية
القاهرة - العرب اليوم

قالت صحيفة عبرية إن شرطيا مصريا أطلق النار على سيارة عسكرية إسرائيلية على الحدود المشتركة بين الجانبين، المصري والإسرائيلي.

وحسب ما ذكرت صحيفة "هاآرتس" العبرية، مساء اليوم، الأربعاء، فإن شرطيا مصريا أطلق النار على "جيب" عسكري إسرائيلي، على الحدود بين البلدين، المصري والإسرائيلي، يوم السبت الماضي.

ونقلت الصحيفة العبرية على لسان ضابط إسرائيلي رفيع المستوى في الجبهة الجنوبية الإسرائيلية المواجهة لمصر، أنه لم يحدد أو يعرف بعد ماهية عملية إطلاق النار من الشرطي المصري، أو إذا ما كانت نيران صديقة أو عملية إطلاق نيران بالخطأ.

وأعرب الضابط الإسرائيلي عن حزنه من عملية إطلاق النيران المصرية على الجيب العسكرية في إسرئيل، قائلا إنها بمثابة "حادث خطير".

وذكرت الصحيفة العبرية أن الجيش الإسرائيلي أدار مباحثات مع نظيره المصري، لمعرفة سبب إطلاق النيران من الطرف المصري، وقالت إن الجيش المصري فتح بدوره تحقيقا مشتركا مع تل أبيب لمعرفة السبب وراء تلك العملية النادرة الحدوث.

وأوردت الصحيفة العبرية أن القوات المسلحة المصرية تقع تحت ضغط كبير جراء محاربتها لتنظيم "داعش"، في شبه جزيرة سيناء، وكذلك يواجه الجيش المصري عمليات تهريب للمخدرات عبر الحدود المشتركة بين مصر وإسرائيل، وهو ما اعتبره الضابط الإسرائيلي عبء كبير على عاتق الجيش المصري.

وقال يانيف كوفوفيتش، المعلق العسكري للصحيفة العبرية، أن إسرائيل تشترك فعليا مع مصر في محاربتها لتنظيم "داعش"، وهو ما يحفظ العلاقات الأمنية بين الطرفين.

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صحيفة عبرية تعلن عن شرطي مصري أطلق النار على سيارة عسكرية إسرائيلية صحيفة عبرية تعلن عن شرطي مصري أطلق النار على سيارة عسكرية إسرائيلية



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صحيفة عبرية تعلن عن شرطي مصري أطلق النار على سيارة عسكرية إسرائيلية صحيفة عبرية تعلن عن شرطي مصري أطلق النار على سيارة عسكرية إسرائيلية



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