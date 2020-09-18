إسرائيل تسجل 3815 إصابة و25 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية بتسجيل 3815 إصابة و25 وفاة جديدة بفيروس كورونا، بالتوازي مع إعلان السلطات إجراءات جديدة للإغلاق العام بسبب تسارع انتشار المرض وذكرت إسرائيل، في إحصائية جديدة نشرتها الجمعة، أن حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" ارتفعت خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 3815 لتصل إلى مستوى 179071 حالة وأوضحت الإحصائية أن 47851 حالة تعتبر ناشطة وبينها 581 حرجة، مشيرة إلى أن عدد الموصولين بأجهزة التنفس الاصطناعي يبلغ 158 شخصا.