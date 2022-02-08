حريق في مصنع أحذية في شبرا الخيمة في مصر والحماية المدنية تسيطر عليه قبل امتداده

تمكنت قوات الحماية المدنية في القليوبية من السيطرة على حريق نشب في مصنع أحذية بشبرا الخيمة تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد هيثم شحاتة مدير الحماية المدنية بالقليوبية، بورود بلاغ بنشوب حريق بمصنع أحذية بشارع محمد عبد الرحمن، دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة وانتقلت قوات الحماية المدنية بالقليوبية إلى مكان الحريق، وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة.