أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات أنه اذا ما أقدم نتنياهو على ضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة فسيكون بذلك قد قضى على أي احتمال للسلام في المنطقة.

وقال في تصريحات له اليوم : إذا ما نفذ نتنياهو الضم والأبرتهايد فإن عليه التحالف مع المنظمة klu klux clan الأمريكية العنصرية المتطرفة، ويجب ان يكون على استعداد لتحمل مسؤولياته كافة كسلطة احتلال، فالضم يعني تدمير السلطة الفلسطينية، وستكون هذه نهاية الحل التفاوضي.

وأوضح عريقات أن الإسرائيليين لا يحبون الحقائق، ويعتقدون أن إنكار الحقائق ينفي وجودها، ويجب أن يدركوا أن الضم يعني الأبرتهايد والنظام العنصري.