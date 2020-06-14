الطيران الحربي الإسرائيلي يحلق بكثافة في أجواء جبل لبنان ومناطق الجنوب منفذا غارات وهمية

عاود الطيران الحربي الإسرائيلي تحليقه بشكل مكثف في الأجواء اللبنانية منتهكا بشكل متعمد قرار مجلس الأمن رقم 1701.

وأفادت مصادر أمنية لبنانية اليوم أن المقاتلات الحربية الإسرائيلية حلقت في أجواء منطقة المتن بجبل لبنان، كما حلقت مقاتلات حربية إسرائيلية على علو متوسط في أجواء منطقتي صيدا وصور جنوب لبنان على علو متوسط، في حين حلقت طائرات مماثلة على علو منخفض، فوق مناطق النبطية وإقليم التفاح بالجنوب اللبناني منفذة غارات وهمية.