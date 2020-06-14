جيش الاحتلال يعتقل ثلاثة فلسطينيين من محافظة بيت لحم

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، ثلاثة شبان فلسطينيين من مناطق مختلفة في محافظة بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية في بيت لحم ، أن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: محمد عمر البداونة ، واسيد الدين أبو شعيرة من مخيم عايدة شمال بيت لحم ، وإبراهيم وجيه عطا الله من منطقة حرملة شرقا، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.