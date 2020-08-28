مصر وإثيوبيا والسودان ترسل رؤاها منفردة للاتحاد الإفريقي حول اتفاق سد النهضة

أعلنت مصر - ممثلة في وزاة الري - عن التوصل لتوافق بين الأطراف الثلاث - مصر وإثيوبيا والسودان - على إرسال رؤاها منفردة للاتحاد الإفريقي حول اتفاق سد النهضة وعُقد اليوم الجمعة، اجتماع برئاسة وزراء المياه من الدول الثلاث برعاية الاتحاد الإفريقي وبحضور مراقبين من الدول الأعضاء بهيئة مكتب الاتحاد الإفريقي والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وخبراء مفوضية الاتحاد الإفريقي، وفقاً لبيان صحفي.