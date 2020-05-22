حالة وفاة جديدة بمرض كورونا كوفيد ١٩ بسلطنة عمان

سجلت سلطنة عمان اليوم حالة وفاة جديدة بمرض كورونا كوفيد 19 .

وقالت وزارة الصحة العمانية إن حالة الوفاة لمواطنة مصابة بمرض كورونا (كوفيد ١٩) تبلغ من العمر ٦٥ عامًا ليصل عدد الوفيات من هذا المرض بالسلطنة إلى (٣١) وفاة.