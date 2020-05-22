سلطنة عمان تسجل 424 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجّلت سلطنة عمان 424 إصابة جديدة بفيروس كورونا ( كوفيد 19 )، ليرتفع عدد الإصابات إلى 6794.

وأوضحت وزارة الصحة العمانية في بيان لها اليوم أن 191 حالة من الحالات المسجلة لعمانيين، و233 حالة لغير عمانيين، فيما بلغ عدد الوفيات 32 حالة، مشيرةً إلى تماثل 1821 حالة للشفاء.