وزير الخارجية اليوناني يكتب شهادة وفاة اتفاق أردوغان والسراج

أعلن وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس، زيادة المياه الإقليمية لبلاده من 6 أميال إلى 12 ميل جنوب جزيرة كريت ويعد هذا الإعلان، تصريح بنهاية الاتفاق الذي تم توقيعه بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحكومة الوفاق الليبية في يناير الماضي، حيث يصبح بلا فائدة تأتي هذه التصريحات عقب اتفاقية ترسيم الحدود البحرية التي تمت بين مصر واليونان وأعلنت اليونان اليوم الأربعاء، استعدادها لخفض التصعيد في شرق المتوسط مع تركيا، وذلك بشرط أن تتوقف تركيا عن استفزازاتها.