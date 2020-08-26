أردوغان وترامب يبحثان هاتفيا التطورات في شرق المتوسط عاجل

بحث الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان والأمريكي دونالد ترامب هاتفيا مساء يوم الأربعاء، القضايا الثنائية والتطورات الإقليمية وفي مقدمتها شرق المتوسط وأكد أردوغان أن تركيا أثبتت دعمها الحوار وخفض التصعيد في شرق المتوسط عبر إقدامها على خطوات ملموسة.