ترامب يؤكد من يريد فوز بايدن في الانتخابات الرئاسية هم قادة الصين

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن الصين وقادتها هم فقط من يريدون فوز المرشح الديموقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية القادمة وقال ترامب في تصريحات إعلامية اليوم الأربعاء: "إن وسائل الإعلام الصينية الرسمية وقادة الصين، هم فقط، من يريدون فوز بايدن في انتخابات الرئاسة الأمريكية"، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية وأضاف: إذا حدث ذلك، فإن الصين ستمتلك بلدنا وسيحدث انهيار في أسواقنا المالية، لكن ذلك لن يحدث".