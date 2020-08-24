اليونان تعلن اتخاذ قرار يعزلها بريًا عن تركيا

أعلنت اليونان اليوم الاثنين اتخاذها قرارا جديدا لعزل حدودها البرية عن تركيا بسبب أزمة اللاجئين وبحسب "رويترز"، قالت الحكومة اليونانية إنها ستمضي قدما في تنفيذ خطط لزيادة طول جدار من الأسمنت والأسلاك الشائكة أقامته عام 2012 على حدودها الشمالية مع تركيا لمنع المهاجرين من دخول البلاد وقال ستيليوس بيتساس المتحدث الحكومة إن القرار اتخذ العام الجاري بعد أن حاول عشرات الآلاف من طالبي اللجوء دخول الدولة في أواخر فبراير عندما قالت تركيا إنها لن تحاول منعهم من ذلك.