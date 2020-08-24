أردوغان يصرح اليونان ستكون مسؤولة عن جميع النزاعات في شرق المتوسط

انتقد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، إشعار "نافتكس" الذي أصدرته اليونان للسفن في شرق المتوسط، قائلًا إن أثينا ستكون مسؤولة عن النزاعات في المنطقة.