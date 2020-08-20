ماكرون يؤكد ندعم موقف اليونان و قبرص ضد أطماع تركيا في شرق المتوسط

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن تضامن بلاده الكامل لحق اليونان وقبرص في موارد شرق المتوسط ضد الأطماع التركية ودعا ماكرون- خلال تصريحات إعلامية- اليوم الخميس، إلى خفض التصعيد في هذه المنطقة؛ منعًا لارتفاع حدة الصراع؛ وفقًا لقناة العربية وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الحكومة الفرنسية استعدادها لاستقبال المعارض الروسي أليكسي نافالني؛ بعد تعرضه لحالة تسمم وقالت الحكومة الفرنسية- في بيان لها-: إن فرنسا مستعدة لاستضافة نافالني حتى يتمكن من تلقي الرعاية الطبية المناسبة.