قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن بلاده وألمانيا ماكرون لهما"الهدف ذاته" في شرق المتوسط وهو السيادة الأوروبية والاستقرار وأشار الرئيس الفرنسي في مؤتمر صحفي مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل التي زارته في المقر الصيفي للرؤساء الفرنسيين في بورم-لي-ميموزا إلى أن هناك "احتمالات معقولة" بالتوصل إلى لقاح لكورونا "في الأشهر القادمة" وأبدى ماكرون "قلقه الكبير" لوضع المعارض الروسي أليكسي نافالني الذي يعتقد أنه تعرض لعملية تسميم في روسيا.