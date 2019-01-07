الشرطة الألمانية تقبض على رجل احتجز أطفالاً في صالة رياضية

ألقت الشرطة الألمانية الاثنين القبض على رجل احتجز مجموعة أطفال في صالة لألعاب الجمباز في مدينة لينجريش غربي ألمانيا .

وأوضحت الشرطة بمدينة مونستر على تويتر أن الرجل هدد مجموعة تدريب في الصالة.

وحسب الشواهد الأولية، فإن الحادثة لم تسفر عن وقوع إصابات.

من جانبها، ذكرت وكالة (نورد-فست-ميديا) أن الشرطة تواجدت بأعداد كبيرة بالقرب من الصالة الرياضية.

وقالت متحدثة باسم الشرطة إن الجاني الوحيد في الواقعة تم القبض عليه من قبل قوات خاصة، مشيرة إلى أنه لا يزال من غير المعروف بعد ما السبب الذي جعله يحتجز أطفالا ولماذا اختار الصالة الرياضية لتنفيذ جريمته.

نقلا عن البيان