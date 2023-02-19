3 قتلى و5 جرحى في قصف روسي قرب خيرسون

أعلنت السلطات الإقليمية الأوكرانية أن ثلاثة أشخاص قُتلوا وأصيب خمسة في قصف روسي قرب خيرسون بجنوب أوكرانيا اليوم (الأحد).

وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، قالت إدارة منطقة خيرسون (إدارة أوكرانية) على تليغرام: «أطلق الجيش الروسي صباح الأحد نيران المدفعية على بلدة بورغونكا».

وتقع بورغونكا على بعد 60 كيلومتراً شمال شرقي خيرسون قرب نهر دنيبرو الفاصل بين الأراضي التي تسيطر عليها كييف، وتلك التي يحتلها الجيش الروسي.

وأضافت الإدارة الإقليمية «لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم في مكان المأساة: أب وأم وعم. وأصيب أربعة آخرون: جدة ورجل بالغ وفتاة وصبي».

وبحسب المصدر «أصيب في البلدة نفسها طفل يبلغ ثماني سنوات» بسبب هذه الضربات الصباحية.

والقصف الروسي على منطقة خيرسون منتظم منذ انسحاب القوات الروسية من المدينة الرئيسية التي تحمل الاسم نفسه منتصف نوفمبر (تشرين الثاني).

يستهدف الجيش الروسي بشكل خاص البنى التحتية للطاقة في هذه المنطقة التي تضررت كثيراً جراء سلسلة الضربات الكثيفة التي بدأت في الخريف بعد نكسات عدة في ساحة المعركة.

وفي الجانب الروسي، أعلن حاكم منطقة بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف اليوم (الأحد) على تليغرام مقتل فتاة في قصف نُسب إلى الجيش الأوكراني أثناء وجودها «في الشارع» في نوفايا تافولجانكا على الحدود مع أوكرانيا.

وأشارت سلطات الاحتلال الروسي في دونيتسك إلى إصابة تسعة أشخاص بجروح في قصف أوكراني على هذه المدينة التي يسيطر عليها الانفصاليون الموالون لروسيا منذ عام 2014.