وفاة شاب واعتقال 4 آخرين خلال اشتباك مع الشرطة الفلسطينية في بلدة الرام شمال القدس المحتلة
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وفاة شاب واعتقال 4 آخرين خلال اشتباك مع الشرطة الفلسطينية في بلدة الرام شمال القدس المحتلة.

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العرب اليوم - وفاة شاب واعتقال 4 آخرين خلال اشتباك مع الشرطة الفلسطينية في بلدة الرام شمال القدس المحتلة.

الناطق باسم الأجهزة الأمنية عدنان الضميري
القدس المحتلة - العرب اليوم

الناطق باسم الأجهزة الأمنية عدنان الضميري يؤكد "الأجهزة الأمنية الفلسطينية تحتاج لقرار سياسي من القوى الوطنية والمؤسسات لكي تتصدى لاقتحامات جيش الاحتلال"

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وفاة شاب واعتقال 4 آخرين خلال اشتباك مع الشرطة الفلسطينية في بلدة الرام شمال القدس المحتلة وفاة شاب واعتقال 4 آخرين خلال اشتباك مع الشرطة الفلسطينية في بلدة الرام شمال القدس المحتلة



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وفاة شاب واعتقال 4 آخرين خلال اشتباك مع الشرطة الفلسطينية في بلدة الرام شمال القدس المحتلة وفاة شاب واعتقال 4 آخرين خلال اشتباك مع الشرطة الفلسطينية في بلدة الرام شمال القدس المحتلة



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