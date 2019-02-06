ماي تستعد لتأجيل التصويت الثاني على اتفاق بريكسيت حتى نهاية فبراير
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ماي تستعد لتأجيل التصويت الثاني على اتفاق بريكسيت حتى نهاية فبراير

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العرب اليوم - ماي تستعد لتأجيل التصويت الثاني على اتفاق بريكسيت حتى نهاية فبراير

رئيسة الوزراء تيريزا ماي
لندن - العرب اليوم

ماي تستعد لتأجيل التصويت الثاني على اتفاق بريكسيت حتى نهاية فبراير

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ماي تستعد لتأجيل التصويت الثاني على اتفاق بريكسيت حتى نهاية فبراير ماي تستعد لتأجيل التصويت الثاني على اتفاق بريكسيت حتى نهاية فبراير



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ماي تستعد لتأجيل التصويت الثاني على اتفاق بريكسيت حتى نهاية فبراير ماي تستعد لتأجيل التصويت الثاني على اتفاق بريكسيت حتى نهاية فبراير



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ارتدت ثوبًا مزركشًا مميَّزًا باللون الأحمر المُذهل

كيت بلانشيت أنيقة أثناء تصوير إعلان دعائي لعطر جديد

واشنطن ـ رولا عيسى

تعدّ الممثلة كيت بلانشيت من الممثلات الموهوبات وفازت بجائزتين أوسكار و3 جوائز "BAFTA" و3 جوائز "غولدن غلوب"، وفي صور جديدة ظهرت بإطلالة متألقة، أثناء تصويرها إعلانا عن العطر الجديد لـ"جورجيو أرماني". وبدت الممثلة البالغة من العمر 49 عاما، في فيديو جديد إكمالا للإعلان الذي صدر في جميع أنحاء العالم في فبراير/ شباط 2019، مثيرة في فستان باللون الأحمر المذهل الذي يتميز بتنورة مزركشة وهي تتجول في إحدى المتاجر، ودمجت كيت خصلات شعرها الشقراء إلى الشعر المستعار، وأضافت لمسة من المكياج الناعم الذي أبرز ملامحها الجميلة. وظهرت الممثلة الأسترالية في الإعلان بفيديو خاص خلف الكواليس، وهي تقول "نعم" لكل شيء في الحياة، "أنا دائما أقول Sì، أنا دائما أقول نعم." ويجدر الإشارة إلى أن "Sì" اسم عطر أرماني ويعني بالفرنسية "نعم". وأضافت بلانشت خلال الإعلان أنه "أمر يبدو صعبا لأن قول نعم…

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