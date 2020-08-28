إصابات في صفوف الجيش التركي جراء انفجار في ريف إدلب
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إصابات في صفوف الجيش التركي جراء انفجار في ريف إدلب

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العرب اليوم - إصابات في صفوف الجيش التركي جراء انفجار في ريف إدلب

الجيش التركي
دمشق - العرب البوم

أفادت تقارير إعلامية، اليوم الجمعة، بأن انفجار ضخم ناجم عن سيارة مفخخة بمحيط النقطة التركية في قرية سلة الزهور غرب إدلب وقال شهود عيان إنه جرى سماع إطلاق نار كثيف مصدره نقطة الجيش التركي في مدرسة قرية سلة الزهور على أوتوستراد غربي إدلب، تلاه انفجار يُعتقد أنه من سيارة مفخخة استهدفت النقطة، وفقًا لقناة "العربية"

وأفادت مصادر مطلعة بأن الجيش التركي المتمركز في النقطة المذكورة تمكن من استهداف السيارة وتفجيرها قبل بلوغها عمق المدرسة، فيما استمر إطلاق النار عقب الانفجار لأكثر من نصف ساعة وقالت المصادر إن إصابات قد وقعت في صفوف القوات التركية جراء الانفجار وكانت قذيفة صاروخية استهدفت سيارة للقوات الروسية ضمن الدورية الأخيرة المشتركة مع الجيش التركي على أوتوستراد مما أدى لإصابات بصفوف القوات الروسية، قبل نحو أسبوع.

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إصابات في صفوف الجيش التركي جراء انفجار في ريف إدلب إصابات في صفوف الجيش التركي جراء انفجار في ريف إدلب



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