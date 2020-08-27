بوتين يكشف شرط استخدام القوات الروسية في بيلاروس

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس أن القوات الروسية لن يتم استخدامها في بيلاروس طالما لم تتجاوز العناصر المتطرفة في ذلك البلاد الحدود ولم تشرع في أعمال نهب.