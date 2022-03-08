جيش الأحتلال يرفع درجة تأهبه شمالا تحسباً لرد إيران على مقتل 2 من عناصرها بغارة على سوريا
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جيش الأحتلال يرفع درجة تأهبه شمالا تحسباً لرد إيران على مقتل 2 من عناصرها بغارة على سوريا

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العرب اليوم - جيش الأحتلال يرفع درجة تأهبه شمالا تحسباً لرد إيران على مقتل 2 من عناصرها بغارة على سوريا

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القدس المحتلة - العرب اليوم

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي رفع مستوى تأهبه في الشمال تحسبا لأي رد إيراني على مقتل 2 من الحرس الثوري في غارة إسرائيلية على سوريا أمس وقتل عنصرين من الحرس الثوري الإيراني في غارة جوية إسرائيلية على محيط العاصمة السورية دمشق وأفادت مصادرنا بأن وزارة الدفاع الإسرائيلية تخشى ردا إيرانيا، والجيش الإسرائيلي يرفع مستوى تأهبه استعدادا لاحتمال إطلاق صواريخ من سوريا.

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جيش الأحتلال يرفع درجة تأهبه شمالا تحسباً لرد إيران على مقتل 2 من عناصرها بغارة على سوريا جيش الأحتلال يرفع درجة تأهبه شمالا تحسباً لرد إيران على مقتل 2 من عناصرها بغارة على سوريا



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