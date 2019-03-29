زعيم التيار الصدري العراقي مقتدى الصدر يغرد الجولان عربية

غرد زعيم التيار الصدري العراقي مقتدى الصدر، بشأن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل، قائلا "الجولان عربية".

وتأتي تغريدة الصدر منسجمة مع الموقف الرسمي العراقي الذي انتقد دعوة ترامب بشأن الجولان، واعتبرها متناقضة مع القانون الدولي.