إيران تستعد ل ضربة عسكرية كبرى في المنطقة

ظهرت تقارير مؤخرًا تفيد بأن إيران ربما تستعد لتوجيه ضربة عسكرية في المنطقة فيما يُفترض أنها الأيام الأخيرة من ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأفادت صحيفة بوليتيكو، نقلًا عن مسؤول عسكري يوم الخميس، بأن القوات الأمريكية المنتشرة حاليًا في منطقة الشرق الأوسط وُضعت في حالة "تأهب قصوى" بسبب ضربة محتملة لـ إيران وقال المسؤول إن البنتاجون يراقب عن كثب "المؤشرات المقلقة لاستعدادات هجوم محتمل" من جانب طهران وانتشرت شائعات مؤخرًا بأن تقليص عدد العسكريين الأمريكيين في الشرق الأوسط، وتحديدًا في العراق وأفغانستان، سيوفر فرصة لإيران لشن ضربات عسكرية في المنطقة.