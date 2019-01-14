ترمب يؤكد أن هناك إمكانية لتوسيع نطاق التعاون الاقتصادي بين واشنطن وأنقرة
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ترمب يؤكد أن هناك إمكانية لتوسيع نطاق التعاون الاقتصادي بين واشنطن وأنقرة

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العرب اليوم - ترمب يؤكد أن هناك إمكانية لتوسيع نطاق التعاون الاقتصادي بين واشنطن وأنقرة

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
واشنطن - العرب اليوم

ترمب يؤكد أن هناك إمكانية لتوسيع نطاق التعاون الاقتصادي بين واشنطن وأنقرة 

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ترمب يؤكد أن هناك إمكانية لتوسيع نطاق التعاون الاقتصادي بين واشنطن وأنقرة ترمب يؤكد أن هناك إمكانية لتوسيع نطاق التعاون الاقتصادي بين واشنطن وأنقرة



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ترمب يؤكد أن هناك إمكانية لتوسيع نطاق التعاون الاقتصادي بين واشنطن وأنقرة ترمب يؤكد أن هناك إمكانية لتوسيع نطاق التعاون الاقتصادي بين واشنطن وأنقرة



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يتبادر إلى أذهاننا عندما نتحدّث عن القطع الفينتاج إلى زوج موثوق من الأحذية الجلدية أو حقيبة كلاسيكية من علامة شهيرة، لكن النجمة سيينا ميلر أخذت الأمور إلى مستوى مختلف تمامًا، وفي إحدى الليالي في موسم الأعياد الماضي رُصِدت ميلر وهي ترتدي قطعة خاصة للاحتفال بذكرى يوم الميلاد. وعادت ميلر إلى قطعها الفينتاج وأخذت منها فستانا ميتاليكيا من تصميم كريستوفر بيلي لعلامة بربري كانت ارتدته في حفلة ميت غالا لعام 2006. وارتدت النجمة في السابق فستان الترتر الذهبي بشريط أسود على مستوى الخصر، مع الجوارب السوداء، وأحذية ماري جينس وحقيبة تحت الإبط، وتضمّن تحديثها لعام 2018 إضافة معطف أسود بطول الركبة، وكعب بلاتفورم مخملي، وحقيبة من القماش الأخضر. وقد يهمك ايضًا:  سيينا ميلر وجيك جيلينهال يلتقطان الصور في مهرجان "كان" إيما ستون وسيينا ميلر تخطفان الأنظار على البساط الأحمر  

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