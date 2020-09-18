الإمارات تستعد لتنفيذ مشروع ضخم في مصر يحظى باهتمام السيسي

أعلنت شركة "الجرافات البحرية الوطنية" الإماراتية عن فوزها بمشروع توسعة بحيرة المنزلة في جمهورية مصر العربية، بقيمة 600 مليون درهم جاء إعلان الشركة عن المشروع الجديد بموجب إفصاح نشرته على الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية، وذلك حرصا منها على الالتزام بمبدأ الإفصاح والشفافية المعمول به في دولة الإمارات وأكدت الشركة، في إفصاحها، أن فوزها بالمشروع جاء من خلال شراكتها مع شركة التحدي المصرية الإماراتية، مشيرة إلى أن مدة العمل لتنفيذ المشروع ستستغرق نحو عامين.