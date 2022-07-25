الشرطة الكندية تفيد بوقوع عمليات إطلاق نار واعتقال مشتبه به

لانجلي-العرب اليوم
أفادت الشرطة الكندية بوقوع عمليات إطلاق نار في مدينة "لانجلي" بمقاطعة "مترو فانكوفر"، مشيرة إلى أنه تم اعتقال مشتبه به على خلفية تلك العمليات.
وقالت شرطة الخيالة الكندية الملكية - وفقا لما ذكرته شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية اليوم الاثنين - إن أغلب عمليات إطلاق النار وقعت في قلب المدينة، فيما وقع إطلاق نار في منطقة "لانجلي تاون شيب" المجاورة.
وأوضحت الشرطة - في إنذار أرسلته عبر الهواتف الخلوية - أنه تم احتجاز مشتبه به، إلا أن الشرطة ما زالت تحاول التأكد من عدم وجود مشتبه بهم آخرين متورطين في عمليات إطلاق النار.
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