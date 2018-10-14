السيسي يزور روسيا لمدة ٣ أيام ويلتقي الرئيس بوتين

يتوجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، غدًا الإثنين ١٥ أكتوبر، في زيارة رسمية إلى جمهورية روسيا الاتحادية لمدة ٣ أيام.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة، إنه من المقرر أن يلتقي السيسي خلال الزيارة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في قمة تشهد بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وروسيا على كافة الأصعدة، فضلاً عن مواصلة التشاور والتنسيق المكثف حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر وروسيا وحرص البلدين على تعزيزها ودفعها للأمام.

وأوضح بسام راضي أن الرئيس سيلتقي مع رئيس الوزراء الروسي دميتري ميدفيديف، وكبار المسؤولين الروس، للتباحث حول تدعيم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، بما يلبي طموحات الشعبين الصديقين.

وفي إطار جهود تعزيز العلاقات البرلمانية والشعبية بين مصر وروسيا، من المقرر إلقاء الرئيس كلمة أمام مجلس الفيدرالية الروسي بموسكو، وهو الغرفة الأعلى في البرلمان الروسي، علما بأن هذه ستكون المرة الأولى التي يلقي فيها رئيس دولة أجنبية كلمة أمام مجلس الفيدرالية الروسي.