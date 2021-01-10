وفاة شقيقة جورج بوش الأب إثر مضاعفات كورونا

فارقت شقيقة الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش الأب الوحيدة، نانسي بوش إليس، الحياة يوم الأحد عن عمر ناهز 95 عاما إثر مضاعفات إصابتها بفيروس كورونا المستجد، حسب ما أكدت عائلتها. وأعلنت مؤسسة جورج وباربرا بوش على حسابها في "تويتر" وفاة نانسي بوش إليس (التي ولدت في الرابع من فبراير 1926)، فيما أكد نجلها، ألكسندر إليس الثالث، لصحيفة "نيويورك تايمز" أن والدته توفت في دار مسنين في مدينة كونكورد ويعود سبب وفاتها إلى الفيروس التاجي. وذكر نجل عمة الرئيس السابق جورج بوش الابن أنها نُقلت إلى مستشفى في 30 ديسمبر بعد أن أصيبت بحمى، وكشفت الفحوصات إصابتها بكورونا. وأكد أن أعراض الإصابة بالفيروس التاجي التي ظهرت لدى المسنة اختفت بعد عدة أيام لكن حالتها الصحية واصلت التدهور. وعلى الرغم من التوجهات الجمهورية لعائلتها، ظلت نانسي بوش إليس منتمية على مدى سنين إلى الديمقراطيين الليبراليين، وانضمت إلى الحزب الجمهوري في عام 1988 فقط، عندما ترشح شقيقها الأكبر لمنصب الرئيس. ولعبت نانسي دورا ملموسا في الحملات الانتخابية لشقيقها ثم نجله.