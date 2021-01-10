وفاة الطبيب الشخصي لبابا الفاتكان بفيروس كورونا

أعلن الفاتيكان، وفاة طبيب الشخصي للبابا فرانسيس، متأثرا بمضاعفات إصابته بفيروس كورونا المستجد، عن عمر يناهز 78 عاما.أعلنت صحيفة الفاتيكان الرسمية "L’Osservatore Romano" أن طبيب البابا الشخصي، فابريزيو سوكورسي، قد توفي نتيجة "مضاعفات بسبب كوفيد- 19".تطعيم أفراد الأسطول الشمالي الروسي على متن الفرقاطة الأميرال كاساتونوف بـ لقاح سبوتنيك V ضد فيروس كورونا في سيفيرومورسك، روسيا 2 ديسمبر 2020

وأدخل الطبيب سوكورسي إلى المستشفى في روما في 26 ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي بسبب مرض أورام سابق، بحسب مصادر إعلام إيطالية.وأشارت المصادر إلى أنه حتى هذه اللحظة لم يتمكن الفاتيكان من تحديد آخر اتصال مباشر تم بين الطبيب الراحل والبابا فرانسيس.وبحسب مقابلة أجراها البابا مع القناة الخامسة الإيطالية، قال البابا فرانسيس إن الفاتيكان سيبدأ التطعيمات ضد مرض "كوفيد 19" الأسبوع المقبل وهو على استعداد لتلقيه.