تركيا تستدعي السفير اليوناني

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الجمعة، إن بلاده استدعت السفير اليوناني لديها على خلفية استخدام صحيفة يونانية "عنوانا مهينا" ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.