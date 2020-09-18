تركيا تواصل الاستفزاز وتمدد مهام سفينة تنقيب بشرق المتوسط شهرا

أعلنت تركيا، اليوم الجمعة، تمديد مهام سفينة التنقيب خير الدين بارباروس، في شرقي المتوسط شهرا إضافيا وكان وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، قد قال إنه لا معنى للدخول في مغامرة جديدة مصيرها الفشل، في إشارة إلى التوتر مع قبرص بشان غاز شرق المتوسط وكانت وزارة الدفاع التركية قد أعلنت أن قواتها البحرية مستمرة في حماية سفن التنقيب شرق المتوسط وفي البحر الأسود.