الرئيس عون حول العقوبات على حزب الله وإمكان فقدان سيدر: استقلال وسيادة وحرية اللبنانيين أولوية ولا يمكن أن يُفرض علي أن أتخلص من حزب يشكّل تقريبا ثلث اللبنانيين