سفير نيوزيلندا في قلب الأزهر يؤكد ان المسلمون جزء من مجتمعنا

أكد سفير نيوزيلندا لدى القاهرة، غريغ لويس، أن "العمل الإرهابي الذي استهدف مسجدين في مدينة كرايست شيرش، يتنافى مع قيم المجتمع النيوزيلندي"، وأن المسلمين يظلون جزءا هاما من المجتمع.

وقال لويس، في تصريح للمركز الإعلامي للأزهر، إن "نيوزيلندا حريصة على تعزيز التعاون مع الأزهر الشريف لدعم الحوار، ونشر التسامح، ومواجهة ظاهرة الإسلاموفوبيا، ومكافحة الإرهاب والتطرف".