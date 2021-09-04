الحوثيون يعلنون السيطرة على مديرية رحبة في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن
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الحوثيون يعلنون السيطرة على مديرية رحبة في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن

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العرب اليوم - الحوثيون يعلنون السيطرة على مديرية رحبة في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن

الحوثيون يعلنون السيطرة على مديرية رحبة في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن
عدن - العرب اليوم

أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية، الخميس، سيطرتها على مديرية رحبة في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن.

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الحوثيون يعلنون السيطرة على مديرية رحبة في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن الحوثيون يعلنون السيطرة على مديرية رحبة في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن



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