الرئيس عون: الحراك بدأ بمطالب اقتصادية من جراء الضرائب المفروضة ثمّ زادت المطالب واصبحت سياسية والمطالب محقة ووجهت نداء للمعتصمين في بداية الاحتجاجات ودعوتهم للقاء الا انني لم ألق جوابا