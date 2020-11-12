الإمارات تدين الاعتداء الجبان على السفارة السعودية في هولندا
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الإمارات تدين الاعتداء الجبان على السفارة السعودية في هولندا

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العرب اليوم - الإمارات تدين الاعتداء الجبان على السفارة السعودية في هولندا

الإمارات
أبوظبي - العرب اليوم

أدانت دولة الإمارات بشدة الاعتداء الجبان الذي استهدف سفارة المملكة العربية السعودية في لاهاي بهولندا وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.

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الإمارات تدين الاعتداء الجبان على السفارة السعودية في هولندا الإمارات تدين الاعتداء الجبان على السفارة السعودية في هولندا



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