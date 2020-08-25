الجيش الإسرائيلي يطلق أكثر من 20 قذيفة فوسفورية حارقة على حدود لبنان

أفادت قناة "المنار" التابعة لـ"حزب الله" اللبناني، مساء الثلاثاء، بشن الجيش الإسرائيلي هجوما بأكثر من 20 قذيفة فوسفورية حارقة على المنطقة الحدودية جنوب لبنان وأفادت القناة بـ"اعتداء صهيوني على الأراضي اللبنانية بأكثر من 20 قذيفة فوسفورية حارقة في محيط الطريق الممتد بين بلدتي ميس الجبل وحولا ومحيط بلدة عيترون وتلال كفرشوبا"، وقالت إن حريقا اندلع قرب الحدود مع إسرائيل قبالة بلدة ميس الجبل.